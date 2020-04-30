Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 3:30

Пекин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай сожалеет, что некоторые политики в мире пытаются политизировать ситуацию с пандемией COVID-19, и решительно выступает против такого подхода, заявил замминистра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн.

"К сожалению, сейчас некоторые политики настолько политизируют проблему пандемии новой пневмонии, что мы даже видеть этого не хотим", - сказал дипломат в интервью американскому телеканалу NBC.

Он добавил: "В нынешней ситуации мы должны объединиться, чтобы бороться с эпидемией, бороться с трудностями, а не обвинять друг друга в политических манипуляциях".

Замминистра сказал, что данные американской разведки о том, что Китай, якобы, скрывает точное число жертв коронавируса в Китае, оскорбительны для КНР и всего китайского народа.

"Обвинение в том, что Китай искажает число подтвержденных и смертельных случаев от коронавируса - это большое неуважение к 1,4 млрд людей в Китае, особенно к миллионам медицинских работников!", - подчеркнул Юэ Юйчэн.

Он напомнил: "Американские спецслужбы, что хорошо повсеместно известно, своей информацией неоднократно вызывали катастрофы в мире. Так, как-то они утверждали, что у Ирака есть "оружие массового уничтожения", которое до сих пор не найдено".

Текст интервью опубликован на сайте МИД КНР.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!