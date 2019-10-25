Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:06

Пекин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Китай не приемлет решения Европарламента вручить премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, который борется за права уйгуров в Китае, пишут в пятницу западные СМИ.

"Я надеюсь, что Европа сможет уважать внутренние дела Китая и судебный суверенитет и избежит чествования террориста", - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Уйгурский экономист Ильхам Тохти, борющийся за права уйгуров в Китае, был удостоен Сахаровской премии Европарламента "За свободу мысли" 2019 года в четверг. За него проголосовали лидеры политических групп Европарламента.

Объявляя лауреата, президент Европарламента Давид Сассоли сказал: "Тохти посвятил жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он был голосом умеренности и примирения, он был приговорен к пожизненному заключению после показательного процесса в 2014 году". "Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств в Китае", - заявил глава Европарламента.

Тохти является сторонником диалога и выступает за реализацию законов о региональной автономии в Китае, отмечается в коммюнике Европарламента. В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

Премия в 50 тыс. евро будет вручена во время церемонии в парламенте в Страсбурге 18 декабря.

Среди финалистов Сахаровской премии в этом году также были бразильские правозащитники и кенийские студенты, они будут приглашены на декабрьскую церемонию награждения.

Премия имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается с 1988 года индивидуальным лицам и организациям, отличившимся в защите прав человека и основных свобод. В прошлом году лауреатом был украинский режиссер Олег Сенцов.

1ка ар

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