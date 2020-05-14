Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 3:32

Пекин. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В правительстве Китая приступили к подготовке мер привлечения к ответственности некоторых американских юридических и физических лиц, которые в связи с пандемией коронавируса развернули антикитайскую пропагандистскую кампанию, сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на источники.

"Китай больше не может быть символическим наблюдателем, он должен ответить ударами", - цитирует издание слова одного из чиновников.

В публикации упоминается, в частности, сенатор-республиканец Джош Холи, который представил законопроект "О правосудии для жертв коронавируса", позволяющий американцам подавать частные иски против Китая.

Газета напоминает, что сенатор Том Коттон представил законопроект, требующий привлечении Коммунистической партии Китая к ответственности за заражение американцев в 2020 году, а конгрессмен-республиканец Крис Смит и другие представили аналогичный законопроект в Палате представителей, требуя, чтобы "Пекин взял на себя ответственность за ущерб, нанесенный американскому народу из-за новой коронарной пневмонии".

"Действительно, для вышеуказанных парламентариев антикитайская деятельность стала чуть ли не их "повседневной" деятельностью", - пишет Global Times.

Газета отметила, что некоторые американские организации, в том числе лоббистская группа "Freedom Watch"и техасская компания Buzz Photos, присоединились к антикитайским судебным процессам и требуют от китайского правительства компенсации в размере более $20 трлн в качестве "ответа Китая на вспышку коронавируса".

Издание подчеркивает, что Китай последовательно выступает за развитие отношений с США на взаимовыгодной основе. "Но мы не можем отступать снова и снова, и не должны терпеть, когда некоторые люди беспринципно распространяют дезинформацию об отношениях между США и Китаем. Мы должны решительно бороться с политиками, которые подрывают отношения между двумя странами, наносить по ним решительные удары".

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса COVID-19.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Сенатор, считающийся близким союзником Трампа, предложил дать администрации США возможность вводить санкции, если КНР откажется сотрудничать с США в рамках расследования. Документ предусматривает, в частности, введение запретов на въезд в США тех или иных граждан Китая, замораживание их активов на американской территории. Кроме того, предусмотрена возможность запрета на выдачу американцами кредитов китайскому бизнесу.

1гк гс

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