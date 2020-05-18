Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 5:45

Пекин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В связи с резким падением спроса на мировом рынке, вызванного пандемией коронавируса, Китай переориентировал реализацию части продукции экспортных предприятий на внутренний рынок, сообщил министр коммерции КНР Чжун Шань журналистам в понедельник.

"На фоне снижения внешнеторгового спроса мы помогаем предприятиям перевести часть экспорта на внутренний рынок. В апреле такой перевод вырос на 17%", - сказал министр на брифинге.

Он отметил, что в настоящее время внешняя торговля Китая "сталкивается с беспрецедентными проблемами". В результате пандемии коронавируса внешнеторговые компании испытывают трудности, такие как нехватка средств, снижение заказов, рост рисков в цепочке поставок.

Он отметил, что часть ориентированных на экспорт предприятий решает возникшие проблемы своими силами, еще части нужна государственная поддержка. В этих целях правительство КНР предусмотрело ряд мер, в частности, сокращается цикл возврата экспортных пошлин, что способствует обороту.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции