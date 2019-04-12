Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 12:24

(обновленная и расширенная версия)

Пекин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай зафиксировал резкое увеличение экспорта в марте 2019 года, при этом объем импортированных товаров и услуг неожиданно снизился, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, до $198,67 млрд. При этом объем импорта рухнул на 7,6%, до $166,02 млрд.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 6,5%, второго - на 0,2%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд.

Сальдо внешнеторгового баланса, выраженное в юанях, взлетело до 221,23 млрд юаней с 34,46 млрд юаней при ожидавшемся росте до 76,6 млрд юаней.

Экспорт Китая в юанях в марте взлетел на 21,3%, рекордными темпами с февраля прошлого года, в то время как импорт снизился на 1,8%.

Профицит торгового баланса Китая в отношениях с США увеличился с $14,72 млрд в феврале до $20,5 млрд в марте. Китай увеличил экспорт в Штаты в марте на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $31,8 млрд. Совокупный торговый оборот между странами снизился на 6,1% в годовом выражении.

Китай в прошлом месяце увеличил объем закупок товаров в России на 1,4% в годовом выражении, до $4,53 млрд. Экспорт в РФ подскочил на 26,3%, до $3,58 млрд.

Поставки товаров из Китая в страны Евросоюза повысились на 23,7%, до $33,08 млрд, в Японию - на 9,6%, до $12,76 млрд, в Южную Корею - на 6,7%, до $9,5 млрд, в Австралию - на 23%, до $3,99 млрд.

Экспорт алюминия и алюминиевой продукции из Китая вырос в марте до 550 тыс. тонн с 340 тыс. тонн в феврале, поставки стальной продукции подскочили до 6,33 млн тонн с 4,51 млн тонн.

Кроме того, Китай увеличил импорт угля в марте до 23,48 млн тонн с 17,64 млн тонн, железной руды - до 86,42 млн тонн с 83,08 млн тонн. Закупки нефти изменились слабо и составили 39,34 млн тонн.

Импорт соя-бобов в прошлом месяце упал на 13% в годовом выражении, до 4,92 млн тонн, что является минимальным показателем для марта за четыре года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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