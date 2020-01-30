Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 15:19

Хельсинки, 30 января. ИНТЕРФАКС - Финское предприятие Genano получило срочный заказ на изготовление 200 очистителей воздуха для строящихся в Китае больниц для инфицированных коронавирусом пациентов.

"Работа на предприятии в городе Миккели (Mikkeli), где собирают очистители, резко возросла на минувшей неделе после того, как начала распространяться новость о коронавирусе", - рассказал в четверг газете Helsingin Sanomat исполнительный директор предприятия Никлас Скогстер (Niklas Skogster).

По его словам, работники сейчас заняты в сверхурочные часы, трудиться придется и в выходные, дополнительно наняты новые рабочие.

Разработанные в Genano и запатентованные воздухоочистители отличаются от других тем, что они улавливают из воздуха мельчайшие частицы, размером до трех нанометров. Воздух очищается не только за счет механических фильтров, но и за счет мощного электрического поля, убивающего бактерии и вирусы.

"Коронавирус распространяется в виде крошечных частиц, они не скапливаются в фильтрах, наши очистители их убивают", - пояснил Скогстер.

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