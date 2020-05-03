Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 1:42

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Китай с после обнаружения коронавируса COVID-19 скрывал информацию об опасности и истинных масштабах эпидемии внутри страны, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения, говорится в докладе американских разведслужб.

Китайские лидеры "намеренно скрыли серьезность" инфекции от всего мира в начале января, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки Министерства внутренней безопасности от 1 мая.

В документе отмечается, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных".

В докладе также говорится, что Китай воздержался от информирования Всемирной организации здравоохранения в январе о том, что коронавирус передается от человека человеку, параллельно расширив импорт масок для лица, хирургических халатов и перчаток. Американские власти последовательно обвиняют КНР в сокрытии информации о коронавирусе, что в итоге привело к пандемии, поскольку страны мира не смогли должным образом подготовиться к борьбе с инфекцией. Так госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Китай виновен в распространение вируса и должен нести за это ответственность.

1гк бм

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