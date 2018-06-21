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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 7:10 21.06.2018 - 07:10

Пекин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - КНР в состоянии противостоять протекционистским мерам США в отношении торговли с Китаем и способна отстоять свои интересы, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китай в полной мере способен дать мощный ответ, применяя различного рода контрмеры, включая меры количественные и качественные", - подтвердил он на брифинге в Пекине позицию Китая в торговом противостоянии с Вашингтоном, вызванном повышением ввозных пошлин на китайские товары.

Чиновник подчеркнул, что "такие иррациональные шаги не могут способствовать решению каких-либо проблем".

Гао Фэн предупредил, что "непредсказуемость" США в торговле с Китаем может нанести вред интересам американских рабочих и фермеров.

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