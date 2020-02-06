Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 6:20

Пекин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд.

В сообщении ведомства говорится, что это коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары.

С 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Наблюдатели рассматривает решение китайского правительства как один из результатов соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, подписанного в январе текущего года.

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