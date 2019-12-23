Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 8:21

Пекин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года, сообщило министерство финансов КНР.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР.

Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

План также предусматривает дополнительное снижение с начала следующего года пошлин на импорт более чем на 8 тыс. товаров из 23 стран и регионов, имеющих соглашение о свободной торговле с КНР, в том числе из Австралии, Южной Кореи, Исландии, Новой Зеландии и Пакистана.

В заявлении Минфина отмечается, что Китай намерен дополнительно урезать пошлины для некоторых видов технологической продукции и сервисов с 1 июля 2020 года.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Объявленное снижение пошлин позволит Пекину увеличить импорт из США, не нарушая международных правил торговли, запрещающих регулируемую торговлю, пишет The Wall Street Journal.

Китай снижает импортные пошлины с 2017 года, чтобы поддержать внутреннее потребление и сделать экономику более открытой. Темпы сокращения пошлин ускорились в условиях эскалации торговой войны с США, когда Пекин был вынужден принять меры для стимулирования закупок местными компаниями продукции на других рынках.

Служба финансово-экономической информации

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