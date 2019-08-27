Пекин. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Китай запускает серию мер для стимулирования потребительского спроса, в том числе спроса на автомобили.
Власти КНР постепенно ослабят, а в некоторых случаях полностью отменят ограничения на покупку автомобилей, и примут меры для стимулирования спроса на автомобили на новых источниках энергии (NEV) в некоторых регионах страны, говорится в заявлении Госсовета КНР.
Среди других запланированных шагов - строительство большего числа бензозаправочных станций в сельских районах страны, а также устранение барьеров для инвестиций в сферу оптовой торговли бензином, сообщает агентство Bloomberg.
Розничные продажи в Китае ослабляются на фоне продолжающегося падения продаж автомобилей. Власти КНР, пытающиеся поддержать замедляющийся экономический рост, пока отдают приоритет целевому стимулированию отдельных отраслей, а не мерам поддержки экономики в целом.
Среди других мер, обозначенных во вторник властями КНР, - ускоренное развитие сети магазинов шаговой доступности.
Новость о смягчении Китаем ограничений для авторынка привело к подъему котировок акций европейских автопроизводителей. Стоимость бумаг Ferrari выросла на 0,7%, Porsche - на 1,4%, Volkswagen - на 1,5%, Fiat Chrysler - на 1,3%.
Служба финансово-экономической информации
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