Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 12:38

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус природного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

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