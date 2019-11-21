Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 6:55

*** Трамп сомневается, что это возможно в 2019 году

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

"Считаю, если не будет сделки, эти тарифы начнут действовать. Но я ожидаю, что у нас будет сделка", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

Тем не менее, как отмечают СМИ, президент Дональд Трамп в минувшую среду выразил сомнение в том, что соглашение будет подписано в декабре текущего года, как ранее планировалось.

"Я еще не хотел бы этого делать, потому что я не думаю, что они дотягивают до того уровня, который я хочу", - сказал он журналистам.

1гк де

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