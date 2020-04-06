Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай обогнал США в этом году и стал самой привлекательной площадкой для первичного и вторичного размещения акций впервые с 2016 года.

В январе-марте на биржах Шанхая и Шэньчжэня компании провели 50 IPO и SPO на общую сумму свыше $11 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. В то же время на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq состоялись 37 размещений объемом $10,5 млрд.

По словам инвесторов, это было обусловлено мощным ростом локальных акций после того, как рынки открылись после выходных, связанных с празднованием нового года по лунному календарю в феврале. Индекс CSI 300, в расчет которого входят крупнейшие компании с листингом в Шанхае и Шэньчжэне, в первом квартале показывал лучшие результаты, чем мировые рынки. Он снизился на 10%, в то время как американский Standard & Poor's 500 упал почти вдвое сильнее.

Независимый аналитик Фрейзер Хоуи отмечает, что китайские рынки были менее волатильны, чем их мировые коллеги, даже когда работа существенной части экономики была приостановлена и трейдеры были отправлены по домам.

"Вместо того, чтобы торговать на рабочих местах в офисе, они просто делали то же самое из дома, и у них, вероятно, было больше времени, когда начальники не заглядывают через плечо", - сказал Хоуи. По его словам, ежедневный торговый оборот акциями превышал $100 млрд.

Открытие в Шанхае фондовой площадки Star Market в 2019 году позволило некрупным компаниям быстро выходить на открытый рынок. В январе-марте объем 23 IPO здесь составил $4,1 млрд. В том числе размещения проводили биотехнологические и фармацевтические фирмы на фоне распространения COVID-19, пишет The Financial Times.

Кроме того, в январе Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co. Ltd. (BSHSR), оператор высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай, разместил в ходе IPO в Шанхае акции на $4,4 млрд. Это размещение остается крупнейшим в 2020 году.

Между тем Ринго Чой из EY предупреждает, что пока слишком рано говорить о том, сохранится ли такая тенденция до конца года.

Некоторые аналитики опасаются, что экономика Китая может сильно пострадать от падения спроса на ее товары в других странах, пострадавших от коронавируса.

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