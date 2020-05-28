Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В настоящее время отношениях между Китаем и США возникли новые проблемы, требующие решения, преодоление разногласий между двумя странами отвечает интересам их народов и всего мира, заявил на пресс-конференции в Пекине по окончании сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В последнее время китайско-американские отношения столкнулись с новыми вызовами и проблемами, но существуют и сферы для сотрудничества, общие интересы", - сказал премьер.
По словам Ли Кэцяна, "экономика двух стран взаимно нуждается друг в друге", налаживание сотрудничества на основе координации, а также преодоление разногласий и противоречий должно происходить на основе взаимного уважения и равноправия.
В конченом итоге, решения по торгово-экономическому сотрудничеству "должны принимать рынок и бизнес", отметил премьер.
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