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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 9:59 01.06.2018 - 09:59

Пекин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Китай с 1 июля 2018 года снизит ставки таможенных пошлин для "наиболее благоприятствуемых наций" (НБН) на 1449 видов повседневных потребительских товаров, сообщил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

В результате средний уровень импортных тарифов уменьшится до 6,9% с 15,7%.

Кроме того, будут отменены временные импортные тарифы для НБН на 210 видов товаров.

Таможенные тарифы по режиму наибольшего благоприятствования вводятся среди стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО) - за исключением тех стран, которые входят в зоны действия преференциальных торговых соглашений, сообщает агентство "Синьхуа".

Снижение импортных тарифов на повседневные потребительские товары будет содействовать расширению открытости Китая и станет важным шагом страны для осуществления обещания об открытии своего рынка, говорится в заявлении комитета.

Средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные и фитнес-принадлежности со следующего месяца будет сокращена до 7,1% с 15,9%, а для бытовых приборов, включая стиральные машины и холодильники, - до 8% с 20,5%.

Импортные пошлины на рыбу и продукцию аквакультуры, а также пищевые продукты, подвергшиеся обработке, снизятся до 6,9% с 15,2%.

Средний уровень тарифов для моющих средств, косметических средств, включая средства по уходу за кожей и волосами, а также для ряда товаров для здоровья будет уменьшен до 2,9% с 8,4%.

Служба финансово-экономической информации

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