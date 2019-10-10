Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 19:05

Пекин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Китай увеличил импорт свинины в Штатах на прошлой неделе до рекордного уровня на фоне резкого снижения поголовья свиней в КНР из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС).

За неделю, завершившуюся 3 октября, Китай закупил в США 142,2 тыс. тонн свинины, свидетельствуют данные Минсельхоза США. В сентябре объем импорта составил 19,9 тыс. тонн.

Ранее КНР дала понять, что может закупить порядка 400 тыс. тонн свинины, чтобы компенсировать сокращение ее производства внутри страны. Кроме того, Китай пообещал наращивать закупку сельхозтоваров в США в качестве жеста доброй воли в торговых переговорах с США.

Декабрьские фьючерсы на свинину на Чикагской товарной бирже подешевели в четверг на 2,2% - до 67,95 цента за фунт, за предыдущие две сессии их стоимость выросла на 8,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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