Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:00

Шанхай. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли впервые за 21 месяц - с июня 2018 года, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

В прошлом месяце в стране было реализовано 2,07 млн машин, что на 4,4% превышает показатель за апрель 2019 года.

Этот подъем является важным психологическим фактором для отрасли, которая была подорвана длительным спадом продаж, усугубившимся в начале этого года из-за пандемии коронавируса COVID-19, отмечает The Wall Street Journal.

В марте падение авторынка составило 43%, в феврале - 79%. В целом по итогам первого квартала продажи упали на 43% в годовом выражении.

Однако CAAM предупредила, что хорошие новости могут оказаться недолговечными.

"Мы не считаем рост в том месяце нормальным явлением", - сказал замглавы ассоциации Чэнь Шихуа, отметив, что он обусловлен отложенным покупательским спросом. После ослабления карантинных мер покупатели возобновили покупки автомобилей. В связи с этим "трудно гарантировать рост в ближайшие месяцы", заявил он.

Апрельский подъем был обусловлен в основном резким ростом продаж коммерческих машин, включая грузовики и автобусы: они подскочили на 32% и достигли рекорда. При этом реализация пассажирских автомобилей сократилась на 2,6%.

Аналитики в среднем прогнозируют, что по итогам 2020 года продажи автомобилей в КНР составят около 23 млн по сравнению с 25,8 млн годом ранее (снижение на 11%). Это будет самый низкий уровень с 2013 года.

Между тем CAAM ожидает падения на 15-25% в зависимости от того, как быстро будет взято под контроль распространение коронавирусной инфекции в мире.

Служба финансово-экономической информации

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