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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:47 21.06.2018 - 12:47

Пекин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Китай уверен, что сможет защитить свои интересы в торговом споре с США, и угрозы Вашингтона в плане новых пошлин для товаров китайского экспорта работать не будут, заявил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

"Китай полностью готов к решительному ответу, с использованием различных контрмер, как качественных, так и количественных", - сказал Гао Фэн в ходе брифинга в Пекине в четверг.

Он назвал действия США "неразумными", отметив, что они "не помогут решить какие-либо проблемы", однако бросят тень на имидж Вашингтона как надежного партнера, пишет The Wall Street Journal.

По словам представителя китайского Минторга, США "капризны" в вопросах двусторонних торговых переговоров.

"Очень жаль, что США были капризны, спровоцировали эскалацию напряженности и торговую войну, - заявил Гао Фэн. - Вашингтон привык придерживаться политики силы в переговорах, однако этот подход не работает с Китаем".

Американские рабочие и фермеры в конечном итоге пострадают от привычки американских властей к "политике силы", считает Гао Фэн.

Он отметил, что ранее переговоры между Пекином и Вашингтоном проходили конструктивно, однако, с учетом непредсказуемости и амбициозности властей США, Китай вынужден давать резкий ответ, пишет CNBC.

Обвинения в том, что Китай принуждает американские компании делиться с КНР технологиями - это искажение реальности, сказал Гао Фэн.

Он отметил, что Китай продолжит реализацию плана, который предусматривает увеличение открытости экономики страны, а также продолжение реформ, вне зависимости от того, какие планы имеет США на КНР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые из КНР товары на сумму еще в $200 млрд, если Пекин предпримет шаги в ответ на объявленное ранее повышение Вашингтоном тарифов на товары китайского экспорта объемом $50 млрд.

Если США обложат пошлинами китайские товары на $200 млрд, то это станет уже третьим раундом торгового противостояния между двумя странами и доведет суммарный объем экспорта, на который распространяются дополнительные пошлины, до $450 млрд, пишет The Wall Street Journal. Всего США импортируют из Китая товары на сумму около $505 млрд в год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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