Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 15:01

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Наиболее активно шпионскую деятельность против США ведет Китай, заявил в пятницу директор ФБР Кристофер Рэй.

"Никакая другая страна не представляет большей угрозы в области сбора развеинформации, нежели Китай", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.

"Они (Китай - ИФ) делают это при помощи китайских разведывательных служб, через государственные предприятия, через мнимо частные компании, при помощи студентов и исследователей и через целый спектр игроков, действующих в интересах Китая", - пояснил К.Рэй.

Он отметил, что экономический шпионаж Китая угрожает национальной и экономической безопасности США.

По его словам, в шпионаже Китай прибегает к "нетрадиционным методам", к примеру, совмещая кибератаки с инвестированием средств за рубежом и корпоративными поглощениями. Он также заявил, что Китай намерен добиваться экономического усиления за счет США.

1аю ар

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