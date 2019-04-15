Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 22:47

Москва/Пекин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол КНР в России Ли Хуэй заявил, что Китай и Россия вносят вклад в поддержание миропорядка, и поэтому странам следует наращивать стратегическое взаимодействие между собой.

"Нужно повышать уровень международного стратегического взаимодействия. Будучи двумя мировыми державами и постоянными членами Совета безопасности ООН, Китай и Россия берут на себя большие обязательства и важную миссию", - сказал посол журналистам.

"Сторонам стоит, как и прежде, поддерживать взаимодействие по всем важнейшим вопросам международной повестки дня, поддерживать друг друга и твердо отстаивать цели и принципы, заложенные в Уставе ООН, неустанно ратовать за сохранение международной стратегической безопасности и вносить должный вклад в поддержание мира и стабильности на планете", - подчеркнул он.

Говоря о развитии китайско-российских отношений, Ли Хуэй напомнил о ведущей роли лидеров двух стран в этой сфере.

"За шесть лет лидеры наших стран провели почти 30 встреч, создали хорошие рабочие отношения и стали настоящими друзьями. Они на стратегическом уровне способствуют развитию китайско-российских отношений", - отметил Ли Хуэй.

"В этом году председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин продолжают регулярно проводить двусторонние встречи и, как и прежде, задают направление развитию двухсторонних отношений", - подчеркнул посол.

Он добавил, что также следует делать более разнообразными сотрудничество и обмены в гуманитарной сфере.

1тэ аю ки

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