Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 4:23

Москва/Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Китаю и России следует сосредоточить усилия на поиске путей укрепления общности интересов и наполнении стратегического взаимодействия между ними новым содержанием, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения нуждаются в укреплении общности интересов двух стран и расширении точек соприкосновения. Находясь на ключевом этапе национального развития, мы должны вместе двигаться вперед к общему процветанию", - сказал он, выступая на церемонии, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Китайский руководитель отметил: "Китай готов с российскими друзьями в духе инноваций и взаимовыгодного сотрудничества продолжать работу по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" с ЕАЭС, последовательно продвигать крупные стратегические проекты, раскрывать потенциал сотрудничества в новых отраслях, в полной мере задействовать взаимодополняющие преимущества регионов двух стран".

"Нужно непрерывно обогащать и наполнять двустороннее взаимодействие новым содержанием, формировать новую многовекторную, глубокую и широкоохватную архитектуру сотрудничества в пользу более тесного переплетения интересов на благо наших народов", - подчеркнул председатель КНР.

Текст выступления председателя КНР распространила пресс-служба посольства Китая в России.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он в пятницу также примет участие и выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

1гк гс

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