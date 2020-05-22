Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Одной из задач, стоящих пред Китаем, является совершенствование механизмов и правовой системы укрепления безопасности специальных административных районов, завил в докладе на сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
"Мы должны в полной мере реализовывать политику "одна страна, две системы", обеспечивать, чтобы Гонконгом управляли гонконгцы, а Макао - жители Макао, сформировать надежную правовую систему и механизмы обеспечения безопасности специальных административных районов", - сказал глава китайского правительства.
По его словам, следует также повышать уровень конституционной ответственности правительств этих районов.
1гк бм