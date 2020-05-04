Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 10:34

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - После того, как удастся одержать обеду над коронавирусом, Китаю предстоит ответить на вопросы, связанные с информированием мирового сообщества о COVID-19, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Думаю, что это так", - ответил министр на вопрос журналиста радио LBC о том, есть ли вопросы к Китаю.

"Время для этого наступит тогда, когда мы поставим вирус под контроль, пройдем через все это, и когда наша экономика вернется в нормальное русло", - отметил Уоллес.

По его словам, Китай должен быть полностью открытым во всем, что касается распространения и победы над инфекцией.

По состоянию на утро понедельника, в Великобритании насчитывалось 187 тыс. 842 инфицированных COVID-19 при 28 тыс. 446 скончавшихся от связанных с ним заболеваний.

1гк ав

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