Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 10:27 13.10.2018 - 10:27

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в настоящее время не имеет доступа к секретной информации, так как ранее сама попросила власти прекратить передавать ей подобные данные, сообщает в субботу издание "Политико".

В письме главы сенатского комитета по юридическим делам Чака Грассли отмечается, что доступ Х.Клинтон к секретной информации был прекращен 30 августа. Кроме того, еще пять ее бывших сотрудников лишены такого доступа с 20 сентября. У этих людей был специальный статус, разрешавший получать секретные данные уже после ухода из администрации США.

Летом этого года президент США Дональд Трамп принял решение отозвать разрешение на получение секретных данных у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Также он пообещал рассмотреть возможность аналогичных мер в отношении других бывших официальных лиц. Х.Клинтон в списке тех, кого могут лишить доступа, не значилась.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер