Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 15:35

Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила крайнее удивление в связи тем, что правительство Великобритании отказалось публиковать доклад о вмешательстве Москвы в политику Лондона, сообщила во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Я ошеломлена тем, что это правительство (Великобритании - ИФ) не опубликует этот доклад, потому что каждый человек, который голосует в этой стране, заслуживает увидеть доклад до выборов", - заявила Клинтон в эфире Би-би-си.

Она отметила: "Нет сомнений в том, что Россия, в частности, решительно стремится формировать политику западных демократий не во благо нам (западу - ИФ), а во благо себе".

Ранее сообщалось, что по данным источников, знакомых с результатами исследования, доклад не содержит "явных доказательств" вмешательства Кремля в дела Даунинг-стрит, однако вероятность этого существует.

На прошлой неделе сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Британии Борис Джонсон в настоящее время слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС.

Замминистра иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер указал на то, что только от премьер-министра зависит решение, когда будет опубликован этот доклад. Доклад был отправлен на финальное подтверждение на Даунинг-стрит почти четыре недели назад.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще четвертого ноября. В докладе утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

1ви ар де

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