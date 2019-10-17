Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 9:05

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) Арлен Фостер и Найджел Доддс заявили, что их партия пока что не может поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС, выработанное при премьере Борисе Джонсоне, сообщает в четверг Sky News.

"Мы обсуждали этот вопрос с правительством. В сложившихся обстоятельствах мы не можем поддержать то, что предлагается по вопросам, касающимся таможни, также отсутствует ясность по НДС", - говорится в их заявлении, распространенном утром в четверг.

При этом в партии предупредили, что позже могут изменить позицию.

"Мы продолжим работать с правительством, чтобы попытаться и добиться разумного соглашения, которое работает для Северной Ирландии и защищает экономическую и конституционную целостность Соединенного Королевства", - подчёркивается в документе.

Британские СМИ со своей стороны указывают, что поддержка DUP на голосовании по Brexit в парламенте будет крайне важна для Джонсона, который рассчитывает до 31 октября 2019 года вывести Британию из Европейского союза.

В четверг Джонсон отправляется на саммит в Брюссель, где попытается согласовать с 27 государствами ЕС текст нового соглашения. Если ему удастся это сделать, следующим этапом станет одобрение соглашения большинством в британской палате общин.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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