Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 12:02

Иерусалим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Решение ряда проблем в сфере обороны, экономики, здравоохранения и образования станет первоочередной задачей нового израильского правительства, которое издание "Едиот ахронот" называет первым стабильным коалиционным кабинетом за последние 18 месяцев.

35-е правительство, названное также "кабинетом Нетаньяху-Ганца" по фамилиям двух премьеров, которые будут занимать пост главы правительства на ротационной основе, было приедено к присяге накануне после того, как кандидатуры поддержало большинство депутатов кнессета (парламента Израиля) - 73 парламентария проголосовали "за", "против" высказались - 46.

В опубликованном в понедельник аналитическом материале "Едиот ахронот" в частности отмечает, что главе МИД Габи Ашкенази в первую очередь придется решать проблемы финансового состояния министерства, дефицит в котором исчисляется суммой в 300 млн шекелей ($84,6 млн), что негативно отражается на ситуации в посольствах Израиля в мире. Положение усугубляется уменьшением количества международных перелетов в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, Ашкенази придется решать проблемы, связанные с планами Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, а также с расширением отношений с арабскими странами, в частности с государствами Персидского залива.

Сложные задачи, связанные с эффективным функционированием министерс тва, стоят и перед новым министром здравоохранения Юлием Эдельштейном, которому, как пишет "Едиот ахронот", срочно придется урегулировать больничный кризис, связанный с пандемией COVID-19 и значительной нехваткой финансовых ресурсов.

Должность министра финансов в новом правительстве Исраэль Кац, которому в условиях кризиса придется изыскать баланс между нуждами как упомянутых министерств, так и представителями различных секторов - крупными ритейлерами, авиаперевозчиками, преподавателями и медиками.

Бенни Ганц, который спустя 18 месяцев сменит Биньямина Нетаньяху на посту главы правительства, занял пост министра обороны. "Едиот ахронот" подчеркивает, что в должности руководителя оборонного ведомства ему прежде всего предстоит выстроить стратегию принятия решений по отношению к "врагам Израиля", а также провести в жизнь ряд структурных изменений в армии, которые тормозились ввиду отсутствия в стране действенного кабинета на протяжении минувших 18 месяцев.

Всего в новом правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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