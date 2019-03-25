Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 7:40

Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Пхеньян вернул часть своих чиновников в миссию связи двух корейских государств, передает в понедельник телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По его информации, Северная Корея направила четыре или пять человек в отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Северная Корея вывела всех своих сотрудников из миссии связи в Кэсоне в пятницу. Пхеньян не сообщил причину подобного решения, заявив, что данные действия вызваны приказом "вышестоящих лиц".

1кю ар

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