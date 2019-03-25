Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Пхеньян вернул часть своих чиновников в миссию связи двух корейских государств, передает в понедельник телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.
По его информации, Северная Корея направила четыре или пять человек в отделение связи в пограничном городе Кэсон.
Северная Корея вывела всех своих сотрудников из миссии связи в Кэсоне в пятницу. Пхеньян не сообщил причину подобного решения, заявив, что данные действия вызваны приказом "вышестоящих лиц".
1кю ар