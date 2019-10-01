Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 1:05

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря в среду, заявили военные Южной Кореи.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении военных.

Тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не уточняются.

Отмечается, что запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе. Диалог застопорился после провала Ханойского саммита в феврале.

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