Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря в среду, заявили военные Южной Кореи.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.
"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении военных.
Тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не уточняются.
Отмечается, что запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе. Диалог застопорился после провала Ханойского саммита в феврале.
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