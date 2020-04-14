Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 8:57

Гонконг. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - КНДР во вторник осуществила очередные пуски нескольких ракет в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По оценкам южнокорейских военных, снаряды, пуски которых продолжались в течение 40 минут, являются крылатыми ракетами класса поверхность - корабль.

"Наши военные пристально наблюдают за развитием ситуации на случай дополнительных пусков", - говорится в сообщении штаба.

Ракеты Северная Корея запустила из района прибрежного города Мунчхон в сторону Японского моря. Пуски произвели около 07:00 по местному времени (01:00 мск), сообщили в Сеуле.

Ракеты пролетели порядка 150 км, а затем упали в воду.

Пуск КНДР произвела в канун 108-го дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

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