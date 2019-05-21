Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 16:47

Нью-Йорк (ООН). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель КНДР в ООН Ким Сон осудил действия США в отношении судна Wise Honest, которое было задержано по подозрению в нарушении санкций, введенных в отношении Пхеньяна.

"Мы осуждаем эти незаконные и возмутительные действия в отношении нашего судна", - заявил Ким Сон во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник. Он отметил, что это решение Вашингтона демонстрирует "враждебную политику США в отношении КНДР".

"Соединенные Штаты должны без промедления освободить это судно", - добавил он.

Представитель КНДР в ООН добавил, что Пхеньян считает "односторонние действия" Вашингтона в отношении судна нарушением международного права и Устава ООН.

Ранее судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

Также Ким Сон направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с этой ситуацией. В ООН изучают это письмо.

1эф др

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