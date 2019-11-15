Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 2:01

Гонконг. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в одностороннем порядке снесет объекты Южной Кореи на курорте Кымгансан, если Сеул не удалит их самостоятельно, сообщает ЦТАК.

"11 ноября мы отправили ультиматум, согласно которому если южнокорейские власти будут придерживаться бесполезных требований, мы будем считать, что они отказались от удаления (объектов) и в одностороннем порядке предпримем жесткие шаги по их уничтожению", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что КНДР намерена сама развивать курортную зону горы Кымгансан в "собственном стиле", и что места Южной Корее в этом процессе нет.

Ранее КНДР отвергла предложение Южной Кореи о переговорах на рабочем уровне по совместной туристической программе в северокорейской курортной зоне Кымгансан.

Призыв к переговорам прозвучал после того, как северокорейское агентство ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан. Пхеньян затем потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

Совместную туристическую программу в северокорейской зоне Кымгансан КНДР и Южная Корея организовали еще в 1998 году.

Южная Корея вложила огромные деньги в запуск совместной туристической программы. В частности, компания Hyundai Asan Corp. потратила примерно $683 млн на строительство зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта.

Объекты были оставлены заброшенными после закрытия программы в 2008 году из-за убийства южнокорейской туристки сотрудником северокорейской охраны. КНДР извинения в связи с инцидентом не приносила.

1вз аг

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