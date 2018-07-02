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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 9:23 02.07.2018 - 09:23

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея завершает крупномасштабное расширение ключевого предприятия по производству твердотопливных баллистических ракет, сообщает в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылки на изучивших этот вопрос специалистов.

Такие выводы сделали ученые из Монтерейского института международных исследований Миддлбери (Калифорния, США), проанализировав спутниковые снимки.

На фотографиях, которые изучили специалисты, видно, что КНДР завершала строительство внешней части предприятия в районе города Хамхын примерно в тот же период в июне, когда лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Эксперты центра по изучению вопросов нераспространения Монтрейского института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис пришли к выводу, что работы на территории института химических материалов города Хамхына начались не раньше апреля 2018 года, примерно в то время, как Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Основной объем строительных работ на предприятии пришелся на май и июнь, пишет газета.

Газета отмечает, что спецслужбы США скептически относятся к перспективе того, что КНДР откажется от баллистических ракет и ядерного оружия.

"Расширение производственной инфраструктуры для производства твердотопливных ракет Северной Кореей позволяет предположить, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерной и ракетном программ", - отметил Д.Шмерлер.

Эксперты также полагают, что помимо предприятия в Хамхыне у КНДР есть еще два предприятия неподалеку, занятых производством ракет. Д.Шмерлер отметил, что к одному из предприятий прокладывается новая подъездная дорога, а на другом, вероятно, планируется дальнейшее расширение.

Газета отмечает, что Ким Чен Ын посещал предприятие в Хамхыне в августе прошлого года, тогда он приказал производить больше двигателей для твердотопливных ракет.

Большинство ракет, которые производит КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигнуть материковой части США - жидкотопливные, которые необходимо заправлять на месте запуска, а процесс заправки может занять несколько часов, что делает такие ракеты уязвимыми, так как по ним можно нанести упреждающие удары, отмечает "Уолл-стрит джорнэл".

В то же время, твердотопливные ракеты, программа по производству которых в КНДР началась сравнительно недавно, можно перевозить и запускать почти незаметно для потенциального противника, пишет газета.

Эксперты из США полагают, пишет газета, что КНДР хочет расширять свой арсенал твердотопливных ракет, большинство из которых, по их мнению, сейчас имеют радиус действия порядка 800 миль (1287,5 км), что достаточно, чтобы ударить по военным базам США в Японии и Южной Корее.

На прошлой неделе сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщил, что снимки, полученные со спутников, свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене.

Согласно данным со спутников, КНДР быстрыми темпами возводит в этом центре новую насосную установку для охлаждения реактора, а также завершила строительство резервуара с водой для охлаждения.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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