Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 19:30

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - КНДР во время ракетного испытания на этой неделе запустила баллистическую ракету с морской платформы, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя Пентагона полковника Патрика Райдера.

Он пояснил журналистам, что речь идет о баллистической ракете средней или малой дальности, причем в ходе испытания ракета пролетела 450 км над морем.

На том же брифинге другой представитель Пентагона сообщил о телефонном разговоре министра обороны США Марка Эспера и его японского коллеги Таро Коно. В ходе разговора стороны согласились, что испытания Северной Кореи являются "неоправданно провокационными и не создающими условий для ведения дипломатической деятельности".

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа "Букгыксон". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Пхеньян в четверг утром подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

Между тем, сразу после запуска Япония заявила, что ракета попала в исключительную экономическую зону страны.

Однако в четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, что Вашингтон продолжит переговоры с Пхеньяном.

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