Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 0:57

Гонконг. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря во вторник, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряды были запущены в восточном направлении из внутреннего района провинции Пхенан-Намдо, отметили южнокорейские военные. При этом тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не называются.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

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