Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 11:03

Токио. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные КНДР испытали в четверг две баллистические ракеты, сообщили в японском военном командовании.

В Сеуле, со своей стороны, сообщают, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км. При этом, по информации южнокорейских военных, запуск был произведен из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.

Ранее сообщалось о запуске из КНДР одного или нескольких "неопознанных снарядов". Они были запущены из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря в районе 16:59 по местному времени (10:59 мск).

Речь идет уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Корее за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны: запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН.

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