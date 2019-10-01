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Токио. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея и США договорились возобновить переговоры по ядерной проблеме на рабочем уровне в субботу, сообщает во вторник агентство ЦТАК.
"КНДР и США договорились провести предварительные контакты 4 октября и провести переговоры на рабочем уровне 5 октября", - сообщает агентство со ссылкой на вице-министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.
Американская сторона о планах возобновить переговоры c КНДР пока не сообщала.
Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - во время встречи 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.
Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.
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