Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:23

Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея и США в ближайшем будущем возобновят переговоры на рабочем уровне, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Диалог на рабочем уровне между Северной Кореей и США в скором времени продолжится", - приводит агентство слова президента. Однако он не уточнил, где именно и когда могут пройти такие переговоры.

Между тем, агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванного северокорейского чиновника сообщает, что переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут пройти в ближайшие несколько недель.

По словам Мун Чжэ Ина, он планирует обсудить эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом "на полях" Генассамблеи ООН.

Президент Южной Кореи отметил, что его правительство продолжит и дальше поддерживать мирный процесс на Корейском полуострове.

Ранее в понедельник южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США, отправленном в августе, пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян.

10 августа Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что "получил отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное", от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он также написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.

Лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

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