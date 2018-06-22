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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 12:47 22.06.2018 - 12:47

Гонконг. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Южная и Северная Кореи договорились о проведении летом встречи семей, разделенных Корейской войной, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Проведение встреч разделенных семей запланировано на 20-26 августа в районе горы Кымгансан в Северной Корее. Возможность поучаствовать в мероприятии получат по 100 семей с каждой стороны.

Такое решение было принято на переговорах между делегациями двух стран во главе с руководителем организации Красного креста в Южной Корее Пак Кен Со и заместителем председателя комитета по делам мирного объединения Северной Кореи Пак Ён Иром.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи для воссоединения семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в корейской пограничной деревне Пханмунджом, договорились работать над воссоединением семей, разъединенных в результате войны 1950-1953 годов.

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