КНДР и Южная Корея договорились о конкретных мерах по снижению напряженности в военной области
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области.
В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.
В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.
Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны.
Стороны сократят количество пограничных постов.
1гк гс
Интерфакс