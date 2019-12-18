Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 3:29

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Северная Корея может испытать межконтинентальную баллистическую ракету в качестве нежелательного "рождественского подарка" США, предположил на встрече с журналистами командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.

"Я мог бы ожидать, что какой-то тип межконтинентальной баллистической ракеты мог бы стать подарком", - цитируют Брауна американские СМИ.

"Вопрос в том произойдет это в канун Рождества, в само Рождество или после Нового года", -отметил он.

Браун добавил, что американские военные готовятся ответить на любую северокорейскую провокацию.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало о проведении двух "важных испытаний" - 7 и 13 декабря - на космодроме Сохэ "с целью сдерживания и противостояния ядерной угрозе со стороны США".

Эксперты считают, что могли испытываться твердотопливные двигатели для межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

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