Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 7:41

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшем времени объявит о своем решении относительно приостановки переговоров.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

1тэ аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!