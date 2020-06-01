Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 3:15

Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея планирует начать поэтапное открытие школ по всей стране в начале этого месяца, сообщают в понедельник государственные СМИ.

"Превентивные меры были приняты таким образом, что начальные, средние и старшие классы школ начинают свои семестры, а также ясли и детские сады могут начать возобновлять свою работу в начале июня", - сообщает государственное радио КНДР.

Отмечается, что органам образования предписано поставить термометры и дезинфицирующие средства для рук на входе в школы и классы, а работникам школ и детских садов рекомендовано придерживаться "принципов защиты от вирусов".

В сообщении подчеркивается, что Север будет уделять первоочередное внимание тестированию на COVID-19 детей в яслях и детских садах, а также обеспечению необходимых дезинфицирующих средств.

Школы в Северной Корее должны были начать новые семестры в начале апреля, но период каникул неоднократно продлевался из-за пандемии коронавируса.

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения нового типа коронавируса.

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