Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 5:35

Гонконг. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея, вероятно, сократит празднование дня рождения покойного основателя коммунистического государства Ким Ир Сена, пишет "Ренхап" со ссылкой на чиновника министерства по делам объединения двух Корей.

"В соответствии с решением (Северной Кореи) сохранить свою систему экстренного контроля распространения заболеваний, мы можем сказать, что Север мог бы воздержаться от крупномасштабных мероприятий. Этого нельзя сказать наверняка, (...) но крупномасштабных мероприятий, скорее всего, не будет, и праздничные мероприятия, если таковые будут, как ожидается, будут сокращены", - заявил представитель министерства в ходе брифинга.

108-ю годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена должны отмечать в стране 15 апреля. Обычно это большой национальный праздник, сопровождающийся массовыми праздничными мероприятиями и военным парадом.

В этом году годовщина наступает в тот момент, когда Северная Корея призывает к общенациональным усилиям по предотвращению вспышки пандемии COVID-19 на своей территории.

Хотя Пхеньян утверждает, что в стране нет подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, страна приняла радикальные антивирусные меры, такие как закрытие своих границ с Китаем и ужесточение карантинных критериев.

Также был отменен крупный международный марафон, который обычно проводится в преддверии дня рождения Ким Ир Сена.

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