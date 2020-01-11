Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 8:38

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Гонконг. 11 января. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР не будут вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен лишь на частичное снятие американских санкций, заявил замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван.

По сообщению агентства ЦТАК, дипломат пояснил, что его страна будет готова к диалогу с США, если Вашингтон будет готов выполнить все требования Пхеньяна, то есть - полностью снять все санкции.

"Можно сказать, что возобновление диалога между КНДР и США возможно только при условии того, что последние выразят полное согласие с требованиями, предъявленными первой. Но мы знаем, что США не готовы к этому и не могут сделать этого", - говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК.

Он подчеркнул, что у лидера КНДР Ким Чен Ына сложились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, однако этот факт не повлияет на северокорейскую позицию по ядерной проблеме.

"Неразумно считать, что можно вернуть нас к диалогу с США или создать атмосферу для него, используя такие (хорошие - ИФ) отношения", - отметил Ким Ке Гван.

В КНДР также сообщили, что получили личное письмо от президента США с поздравлениями лидеру КНДР. Считается, что день рождения Ким Чен Ына - 8 января.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что во время его визита в Вашингтон президент США Дональд Трамп попросил его передать Пхеньяну поздравления для Ким Чен Ына.

В сообщении ЦТАК говорится, что "Южная Корея не к месту вмешивается в дружеские отношения между председателем Госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом" и пытается играть роль посредника между Пхеньяном и Вашингтоном.

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