Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 7:42

Гонконг. 11 января. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР не будут вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен лишь на частичное снятие американских санкций, заявил замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван.

По сообщению агентства ЦТАК, дипломат пояснил, что его страна будет готова к диалогу с США, если Вашингтон будет готов выполнить все требования Пхеньяна, то есть - полностью снять все санкции.

Он подчеркнул, что у лидера КНДР Ким Чен Ына сложились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, однако этот факт не повлияет на северокорейскую позицию по ядерной проблеме.

1во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!