Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 5:38

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея не уведомила Международную морскую организацию перед испытанием баллистической ракеты, запущенной с подлодки в среду, сообщает "Голос Америки".

В электронном письме Международная морская организация (IMO) заявила, что она не получила никакого предварительного уведомления от Севера в связи с последним испытанием ракеты.

Отмечается, что Северная Корея присоединилась к организации в 1986 году и обязана была сделать такое уведомление агентству ради безопасности гражданских судов.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа "Букгыксон". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Пхеньян в четверг утром подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

Между тем, сразу после запуска Япония заявила, что ракета попала в исключительную экономическую зону страны.

Тем временем крупнейшие европейские страны выступили с заявлением, осуждающим Северную Корею за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым КНДР запрещено проводить испытания всех видов баллистических ракет. Страны ЕС призвали Пхеньян сосредоточиться на возобновлении переговоров о денуклеаризации с США.

Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

1вз ад

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