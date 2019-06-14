Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 7:11

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Пхеньян обвинил Сеул в проведении враждебных действий, вместо поиска путей для налаживания межкорейских отношений.

"Проблема заключается в том, что Южная Корея продолжает секретные враждебные действия против Севера почти каждый день в то время, когда необходимо искать активные меры для скорейшего урегулирования нынешней ситуации, которую нельзя оставлять без внимания", - говорится в заявлении, опубликованном на северокорейском сайте Uriminzokkiri.

Согласно статье, межкорейские отношения сейчас находятся на перепутье.

"Если Южная Корея будет придерживаться секретных враждебных действий вместе с иностранными силами против общего направления и цели народа, они столкнутся только с недоверием и конфронтацией", - отмечают СМИ КНДР.

Данное заявление было опубликовано за день до 19-й годовщины подписания совместной декларации Севера и Юга.

15 июня 2000 года президент Республики Корея Ким Дэ Чжун и лидер КНДР Ким Чен Ир встретились впервые за 55 лет истории раскола нации и приняли Совместную декларацию.

В ней провозглашено, что Север и Юг Кореи решат вопросы объединения страны самостоятельно и общими силами корейской нации.

В понедельник жена покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжун - Ли Хи Хо скончалась в возрасте 96 лет.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын передал соболезнования и цветы по этому случаю.

1вз тг

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