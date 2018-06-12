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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 10:29 12.06.2018 - 10:29

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР согласился уничтожить крупный полигон, на котором проводились испытания ракетных двигателей, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Председатель Ким сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает крупный полигон по испытанию ракетных двигателей", - сказал Д.Трамп.

Этот пункт не был отмечен в совместном документе, подписанном Ким Чен Ыном и Д.Трампом.

Лидер США пояснил, что этот вопрос был согласован после того, как документ был подписан.

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